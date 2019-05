Jugendzentrum : Ein Haus ersetzt bald die blauen Container

Das Jugendzentrum „Blaue Haus“ an der Sedanstraße in Hochfeld wird offiziell gebaut.

Der obligatorische Spatenstich fiel zwar nicht ins Wasser – aber Wettergott Petrus hatte am Dienstagmittag kein Einsehen. Die teils sintflutartigen Regenfälle taten der guten Laune auf der Baustelle keinen Abbruch. „Ich bin sehr froh, dass es endlich losgeht“, sagte Jugendamtsleiter Hinrich Köpcke sichtlich erleichtert. Die Steine, die allen engagierten Mitarbeitern des Jugendzentrums vom Herzen fielen, waren bis in den angrenzenden Park zu hören. 19 Jahre standen an Ort und Stelle blaue Container, die eigentlich als Übergangslösung dienten.