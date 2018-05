Solinger Brandanschlag vor 25 Jahren: Armin Laschet begrüßt türkischen Außenminister

Düsseldorf NRW-Minsiterpräsident Armin Laschet und Mevlüt Cavusoglu wollen gemeinsamen den Opfern des Solinger Brandanschlags vor 25 Jahren gedenken. Am Dienstag hat Laschet den türkischen Außenminister in Düsseldorf empfangen.

Neben der Veranstaltung in Düsseldorf am Dienstagmittag gedenkt wenige Stunden später auch die Stadt Solingen der Opfer. Die Stadt erwartet mehrere Tausend Teilnehmer am Nachmittag (16 Uhr) am zentralen Mahnmal vor einer Schule. Dort werden Außenminister Heiko Maas (SPD), NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) und erneut der türkische Außenminister sprechen. Mevlüde Genc hatte bereits kurz nach dem Anschlag zu friedlichem Miteinander und Versöhnung aufgerufen.