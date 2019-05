DNA-Spuren auf Feuerzeug gesichert : Brandopfer in Duisburger Krankenhaus entfachte Feuer wohl selbst

Brandopfer in Duisburger Krankenhaus entfachte Feuer wohl selbst

Am 16. März hatte es im Johanniter-Krankenhaus gebrannt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die im März bei einem Brand in einem Krankenhauszimmer in Duisburg gestorbene Patientin soll das Feuer selbst entfacht haben. Davon gehen die Ermittler nach einem DNA-Fund aus.

Die Ermittler stellten genetisches Material der 56-Jährigen an einem im Zimmer gefundenen Feuerzeug fest. Nähere Angaben machte die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag nicht.