Jazz-Reihe in der Lutherkirche : Intermezzo mit internationalen Stars

Duisburg Karl Bongartz organisiert ehrenamtlich eine hochkarätige Jazz-Reihe in Duisburg-Duissern.

Das Intermezzo-Festival gehört längst zu den kulturellen Schätzen der Stadt. Vor 15 Jahren gründeten Duisserner Bürger die inzwischen mit internationalen Stars bekannt gewordene Konzert-Reihe, in der zuletzt der Trompeter Markus Stockhausen mit seiner Band in der erneut gut besuchten Lutherkirche gastierte. Veranstalter Karl Bongartz, selber ein vorzüglicher Amateur-Pianist, der auch schon auf Bühnen gespielt hat, zog jetzt für die aktuelle Saison eine sehr erfolgreiche Zwischen-Bilanz. Wie Bongartz betonte, wolle er mit seinem Team das Festival im Sinne seines jüngst verstorbenen Partners Kurt Rossenrath, den er als Freund und Intermezzo-Mitbegründer schmerzlich vermisst, weiterführen.

Das zweite Halbjahr setzt einen Schwerpunkt mit skandinavischem Jazz des ACT-Labels. Auf das Konzert am 13. September mit dem schwedischen Flötisten Magnus Lindgren und seinem Projekt Memphis Underground folgt am 11. Oktober die Soul-Sängerin Ida Sand mit ihrer Band und am 8. November ist dann mit dem Bassisten Renaud Garcia-Fons und seinem Projekt „Revoir Paris“ mit dem Akkordeonisten David Ventitucci und dem Vibraphonisten Stephan Carraci ein echter Welt-Star in Duissern zu Gast.