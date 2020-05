Coronavirus : 31-jähriger Duisburger stirbt an Covid-19

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus

Duisburg Am Dienstag ist ein 31-jähriger Duisburger an den Folgen von Covid-19 gestorben. Der Stadt zufolge hatte er keine Vorerkrankungen. Es ist der erste Tote in Duisburg, der nicht zu einer bekannten Risikogruppe gehörte.

In Duisburg ist am Dienstag erstmals ein Covid-19-Erkranker gestorben, der nicht zu den bekannten Risikogruppen gehört. Wie die Verwaltung mitteilte, handelt es sich dabei um einen 31-Jährigen. Der junge Mann soll einer Stadtsprecherin zufolge keinerlei Vorerkranungen gehabt haben.

Insgesamt haben bis Dienstagnachmittag in Summe 910 Personen in Duisburg mit dem Coronavirus infiziert. Für 30 Duisburger ging die Erkrankung tödlich aus.