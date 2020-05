Gericht stellt Loveparade-Verfahren ein : „Die Katastrophe ist aufgeklärt“

Duisburg Das Landgericht Duisburg hat den Loveparade-Prozess am Montag endgültig eingestellt. Drei Stunden erklärten sich die Richter und berichteten, wie das Unglück aus ihrer Sicht abgelaufen ist. Kritik kommt von den Nebenklägern.

Verhandelt hat das Landgericht Duisburg in einem Saal der Messe in Düsseldorf. In Duisburg hatte der Platz nicht gereicht für mehr als 60 Nebenkläger mit ihren Anwälten und den einst zehn Angeklagten. So kommt es, dass man die Aufarbeitung dieser Katastrophe, die einst in einem Tunnel am Duisburger Güterbahnhof begann, nur erlebt, wenn man mit einer Rolltreppe in den „Gerichtssaal“ fährt. Am Montag saßen die Beteiligten nun mit mehr Abstand auseinander, zwischen den Richtern und Schöffen war ein Schutz aus Plastikwänden aufgebaut. Anhand von Grafiken des Geländes erklärte Plein die sogenannte Verdachtslage – und die Fehler, die zum Unglück führten.