Coronavirus in Duisburg : Zahl der Corona-Toten steigt auf 27

Duisburg Aktuell sind nach den Angaben der Stadt 197 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Für die Viertklässler an den Duisburger Schulen soll es am Donnerstag, 7. Mai, wieder weiter gehen. Das gilt auch für die Klassen 9 und 11 der Gymnasien und die 12. Klassen an Gesamtschulen.

Inzwischen sind 27 Corona-infizierte Menschen in Duisburg gestorben. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit. In der vergangenen Woche hatte die Zahl noch bei 21 gelegen. Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 907 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 683 Infizierte sind wieder genesen, so dass es aktuell 197 Infizierte in der Stadt gibt. Zudem befinden sich derzeit 802 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. In den Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden bisher insgesamt 7446 Corona-Tests durchgeführt. Am Donnerstag, 7. Mai, beginnt definitiv der Unterricht an den Grundschulen für die Viertklässler. Außerdem beginnt der Unterricht für die Abschlussklassen der kommenden Jahrgänge. Das sind die jetzigen Klassen 9 und 11 der Gymnasien und die Klassen 12 der Gesamtschulen sowie die Abschlussklassen der Berufskollegs und Förderschulen. Bereits am 23. April hatte der Schulbetrieb für die jetzigen Abschlussklassen begonnen. Der Unterrichtsbeginn für die Klassen 1 bis 3 an Grundschulen sei noch offen. Hierüber werde in der Ministerpräsidentenkonferenz am 6. Mai entschieden. Als frühester Termin ist der 11. Mai vorgesehen.