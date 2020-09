Kommunalwahl in Düsseldorf : Wieder das Duell Spillner gegen Schmidt

Sabine Schmidt und Marina Spillner treten an.

Stadtbezirk 1 SPD, CDU und Grüne schicken in der Bezirksvertretung 1 neue Politiker ins Rennen. Für den Chefsessel im Stadtbezirk 1 bleiben die Kandidatinnen die gleichen wie bei der letzten Wahl vor sechs Jahren.

In der Bezirksvertretung 1 gibt es am 13. September beim Duell um den Posten der Bezirksbürgermeisterin eine Neuauflage des Duells der letzten Kommunalwahl. Dabei hatte Marina Spillner von der SPD dank einer rot-rot-grünen Kooperation Sabine Schmidt (CSU) abgelöst, die sich daraufhin mit der Rolle als Nummer zwei zufrieden geben musste. Beide Politikerinnen treten nun erneut um das höchste BV-Amt an – und beide sind optimistisch, dass es mit der Titelverteidigung respektive der Ablösung klappt.

Bei der SPD tritt Ute Dröge nicht mehr an, und auch den Namen von Ulrike Schadewaldt sucht man in der Liste der Wahlvorschläge vergebens. Hinter den etablierten Rafael Lorberg, Moira Obendorf und Philipp Tacer (der in Derendorf auch für den Rat kandidiert) folgen mit Ina Kromphardt und Jens Sarton neue Namen.

Die CDU muss künftig hingegen auf den alten Haudegen Dieter Arensmann verzichten, der aus Altersgründen nicht mehr kandidiert. André Simon folgt lediglich an Position 27, er will sich auf den Rat konzentrieren. Zwischen den erfahrenen Margarete Ernesti (2), Andreas Schendel (5) und Heinz Soth (6) wird es mit Missagh Ghasemi (3) und Gudrun Nieburg (4) neue Gesichter in der Bezirksvertretung 1 geben. Gute Chancen rechnen sich auch noch Aletta Mansheim (7) und Constantin Binz (8) aus.

Bei den Grünen hat Jürgen Kamenschek nach zehn Jahren genug, auch Dietmar Stummer will kürzer treten. Frederik Hartmann, bisher Einzelkämpfer in der Bezirksvertretung 10, will nach seinem Wechsel als Lehrer ans Humboldt-Gymnasium auch kommunalpolitisch frische Luft schnuppern, ihren Platz sicher haben dürfte ebenso Neuzugang Helene van gen Haßend.