Musiker in Düsseldorf : Blues-Band findet keinen Proberaum

Gerresheim Der Musiker Roland Steinert würde gerne häufiger mit seiner Band Düssel-Blues auftreten. Dafür müsste aber erst ordentlich geprobt werden. Doch ein für die Band bezahlbarer Übungsraum ist nicht zu finden.

Was Bandleader Steinert gerne als Übungsraum hätte, ist nichts Außergewöhnliches. „Wir brauchen 20 bis 25 Quadratmeter, trocken, sauber, abschließbar. Eine Toilette müsste im Gebäude verfügbar sein. Und an die Elektronik müsste man ein paar Watt dranhängen können. Eine normale Haushaltssteckdose reicht da nicht“, so Steinert. Optimal wäre für ihn wäre eine Miete, die nicht mehr als zehn Euro pro Quadratmeter kostet.

„Düssel-Blues“ covert Musik anderer Bands, stellt aber im Gesang Texte in rheinischer Mundart dazu. Das würde Steinert gerne auch öffentlich präsentieren. Doch ohne vorher zu üben, um einen gewissen Qualitätsstandard zu erreichen, will „Düssel-Blues“ nicht auf die Bühne gehen. „Kann man nicht in einigen der leerstehenden Gebäude in Düsseldorf als Zwischennutzung Proberäume einrichten?“, fragt Steinert. Die Antwort der Stadt ist eindeutig: Die Umnutzung und Ertüchtigung leerstehender Räume (z.B. eines Ladenlokals) sei mit einem erheblichen Aufwand an Technik (z.B. für den Brandschutz) und mit Genehmigungsverfahren verbunden, was häufig unterschätzt würde. Das führe oftmals dazu, dass derartige (Zwischen-)Nutzungen wirtschaftlich unrentabel seien, da Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis stünden.