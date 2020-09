Wahlkampf-Endspurt : Schüler diskutieren mit den Kandidaten für den Chefsessel im Düsseldorfer Rathaus

In der Turnhalle der Hauptschule an der Graf-Recke-Straße fühlten die Schüler den OB-Kandidaten auf den Zahn. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Schulhöfe, Gebäudemängel und ein späterer Unterrichtsbeginn am Morgen: Mehr als eine Stunde stellten sich fünf Oberbürgermeister-Kandidaten den Fragen der Heranwachsenden.

Auf seiner letzten Etappe nimmt der Wahlkampf noch einmal Fahrt auf. Davon konnten sich die Schüler der Gemeinschaftshauptschule an der Graf-Recke-Straße am Donnerstag ein Bild machen. In der Turnhalle stellten sich fünf im Endspurt befindliche Oberbürgermeister-Kandidaten ihren Fragen. „Wir würden den Schulhof gerne am Nachmittag oder am Wochenende als Spielfläche nutzen, warum dürfen wir das nicht?“, fragte Salim aus der Klasse 8b. Die Ankündgung von Rathaus-Chef Thomas Geisel (SPD), sich um das Anliegen zu kümmern, nutzte Marie-Agnes Strack Zimmermann (FDP) prompt für einen Konter: „Dafür hatten Sie bereits sechs Jahre Zeit.“ Und als Bilal wissen wollte, warum alle anderen Schulformen besser ausgestattet seien als die Hauptschulen, parierte die Herausforderin Geisels Verweis auf das achte Schulbau-Paket mit der Ansage: „Dann hängen Sie bitte mal ein verbindliches Datum an diese Aussage.“

Gut vorbereitet und aufgeweckt präsentierten sich die Schüler bei dem vom Verein „Sterntaler“ geförderten Projekt. Die Fragerunde zehn Tage vor der Kommunalwahl ist Teil eines Projekts, das bereits seit einem Jahr an der Schule läuft. Koordiniert wird es von Ulla Bundrock-Muhs, die in Meerbusch die „querkopf“-Akademie betreibt. Gemeinsam mit den Schülern arbeitet sie an einem „Lehrplan für die Schule der Zukunft“, bei dem es um die Wünsche der Heranwachsenden an eine gute Schule geht.