Repair-Cafe des ASB wieder in Betrieb : Repair-Cafe startet mit Corona-Regeln

Holthausen Die Ehrenamtlichen reparieren wieder, der dazugehörige Kaffee muss jedoch ausfallen. Damit geht viel Gemütlichkeit verloren, die das Angebot ausgemacht hat. Dankbar sind die Menschen trotzdem, wenn ihre alte Technik wieder funktioniert.

Von Beate Gostincar-Walther

Das Wasser im Kocher wird nicht heiß, das Toastbrot brennt an, das Radio findet nicht mehr die richtige Wellenlänge für den Lieblingssender. Streikende Geräte gehören zum Alltag. Kein Wunder, dass das Repair-Café im Zentrum Plus des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Henkelstraße vor Corona-Zeiten ein absoluter Renner war. Dann musste das beliebte Angebot im März abrupt schließen. „Wir dachten erst, es klappt nicht mehr, aber dann fanden wir Möglichkeiten für die Verhaltensregeln“, erklärt Uschi Lauterjung, Mitarbeiterin des Zentrum Plus. In dieser Woche hatte das Angebot Premiere unter strengen Hygiene-Regeln.

„Früher war dieser Termin auch ein Treffpunkt für einen gemeinsamen, gemütlichen Kaffee, aber das geht zurzeit leider gar nicht“, bedauert Uschi Lauterjung. Jetzt stehen an drei langen Tischen im vorderen Saal drei Reparaturplätze zur Verfügung. In der Mitte trennt ein Plastikschutz Kunde und Techniker. Alle müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Die Leute müssen sich außerdem anmelden, weil wir konkrete Termine vergeben“, erklärt Uschi Lauterjung. Name, Kontakt, Termin, das Gerät und seine technische Macke sind auf der Liste vermerkt. „Drucker mit Papierstau“, „Sensor hakt beim Saug-Roboter“, „Sender vom Kofferradio nicht mehr einstellbar“, sind einige Problemfälle des aktuellen Tages.