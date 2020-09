Politik in Düsseldorf : OB-Kandidaten stellen sich einem Düsseldorf-Wissenstest

Altstadt Fast alle Anwärter auf das Oberbürgermeister-Amt kommen am Wochenende ins Ohme Jupp. Im „Düsseldorfer Kandidaten Quizz“ wollen sie beweisen, was sie alles über ihre Stadt wissen. Das Quiz wird im Internet übertragen.

Für die Fragen brauchen die Teilnehmer eine gehörige Portion Expertise über die Landeshauptstadt. Beim „Düsseldorfer Kandidaten Quiz“ am Samstag, 6 September, 19 Uhr, im Ohme Jupp lassen sich einige Oberbürgermeister- und Ratskandidaten auf ihre Kenntnisse über die Stadt, in der sie politische Weichen stellen wollen, testen. „Ziel des Quizes ist es, eine Woche vor der Wahl mal an einem Abend etwas Humor in den Wahlkampf zu bringen. Und vor allem die Wähler daran zu erinnern, dass Wahl ist und man wählen gehen sollte“, sagt Carsten Friedrich. Er ist Geschäftsführer der Düsseldorf lebt GmbH und organisiert den Wissenstest. Zugesagt haben Thomas Geisel (SPD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Stefan Engstfeld (Grüne) und Dominique Mirus (Die Partei). Unterstützung erhalten sie von den Landtagsabgeordneten Rainer Matheisen (FDP) und Markus Weske (SPD). „CDU-OB-Kandidat Stephan Keller will auch unbedingt kommen, muss dafür aber erst einen anderen Termin verschieben“, sagt Friedrich. Außerdem dabei beim Quiz: Isa Fiedler (Altstadt Gemeinschaft), Wolfgang Rolshoven (Düsseldorfer Jonges), Hans-Jürgen Tüllmann (Comitee Düsseldorfer Carneval), Frieder Feldmann (DEG), Martin Meyer (Derendorfer Jonges) und Markus Schneider (Supporters Club Düsseldorf). Zuschauer sind im Ohme Jupp nicht zugelassen, das Quizz wird aber im internet gezeigt unter www.duesseldorflebt.de.