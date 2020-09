Rundgang für die Politik : Eine Stimme für Hassels im Rathaus

Hassels Hassels-Nord hat einen schlechten Ruf. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, haben die vor Ort aktiven Organisationen den Ratskandidaten des Düsseldorfer Südens die Probleme und Chancen des Sozialraums erklärt.

Einkommen 15 Prozent der Menschen sind arbeitslos. Die Übergangsquote in die Hauptschule liegt mit 18,6 Prozent fast doppelt so hoch wie im Rest der Stadt.

Einwohner Die Quote der Menschen mit Migrationshintergrund liegt in Hassels-Nord bei 62 Prozent, im Stadtdurchschnitt sind es 40 Prozent.

Die Bewohner von Hassels-Nord haben viele Probleme. In den 1970er Jahren lebte hier die Mittelschicht, inzwischen gibt es viele Empfänger von Sozialleistungen. Der ursprüngliche Eigentümer hatte die Siedlung verfallen lassen, immer wieder waren Heizungen kaputt, es gab Brände und Unruhen. Dann wurde verkauft, der neue Eigentümer renovierte die Wohntürme, erhöhte aber auch die Mieten. Die Folge war ein extremer Leerstand. Das war die Zeit, in der der Deutsche Familienverband aktiv wurde. Dessen stellvertretender Vorsitzender Uwe Warnecke half, in Hassels eine Mieterhilfe einzurichten. Die Zusammenarbeit von Jobcenter, Integrationsausschuss, Polizei, Jugendamt und sozialer Arbeit half den Bewohnern. Inzwischen haben viele anerkannte Geflüchtete ein Zuhause in Hassels gefunden. Das Gelände wurde erneut verkauft, gehört inzwischen der LEG. „Das Wohnungsunternehmen leistet gute Arbeit, es hat sich viel gebessert“, sagt Warnecke.