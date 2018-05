Unwetter in Düsseldorf: Viele Einsätze wegen Regens im Norden

Unwetter in Düsseldorf

Die Danziger Straße wurde gestern am späten Nachmittag überflutet und musste zeitweilig gesperrt werden. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Starke Regenfälle am Nachmittag und frühen Abend haben gestern die Düsseldorfer Feuerwehr im Norden der Stadt auf Trab gehalten. Die Einsatzkräfte mussten zu 47 Einsätzen ausrücken, die sich maßgeblich auf Unterrath sowie die Stadtteile Derendorf, Stockum und Rath konzentrierten.

Die Danziger Straße in Richtung Flughafen musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es gab eine Umleitung über die Parallelstraße ab "Fashion House". Eine lange Schlammspur bedeckte die Fahrbahn, die gereinigt werden musste, bevor der Verkehr wieder fließen konnte. "Außerdem haben wir Ampelausfälle im gesamten Stadtgebiet", sagte ein Polizeisprecher. Dann ging es auf andere Weise weiter. Um 18:07 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Dachstuhlbrand in Wittlaer aus.