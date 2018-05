Was wachsende Städte brauchen

Düsseldorf <a href="mailto:nicole.lange@rheinische-post.de" target="_blank">nicole.lange@rheinische-post.de</a>

Nun sind wir in Düsseldorf aber in einer wachsenden Stadt, die beides gleichermaßen dringend benötigt: moderne Klassenräume und Kitas für die Kinder einerseits. Und (bezahlbare) Wohnungen für deren Familien ebenso wie für Singles, Senioren und alle anderen, die hier leben möchten, andererseits. Man kann nicht oft genug betonen, dass Düsseldorf flächenmäßig eine eher kleine Stadt ist, in der sich daran gemessen recht viele Menschen tummeln. Wo Nachverdichtung in Hinterhöfen und moderne Hochhäuser längst Realität sind, sollten auch andere Ideen zur Schaffung von Wohnraum nicht tabu sein.