Düsseldorf-Süd: BV gibt 280.000 Euro für 13 Bau-Maßnahmen

Düsseldorf-Süd Der größte Anteil in Höhe von 120.000 Euro fließt in die Komplettsanierung der Spielplatz-Toilette Auf'm Rott.

In ihrer jüngsten Sitzung hat die Bezirksvertretung 9 rund 280.000 Euro aus ihren Bauunterhaltungsmitteln für insgesamt 13 Maßnahmen bereitgestellt. Hier die Projekte in der Übersicht: Kath. Hauptschule Itterstraße: 30.000 Euro für Maler- und Lackierarbeiten im Treppenhaus und in den Fluren. Kath. Grundschule Werstener Friedhofstraße: 25.000 Euro für die Sanierung des Schulhofs (Pflaster- und Asphaltflächen), der voller Wurzelwerk, Absenkungen und Stolperstellen ist.