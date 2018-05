Baumberg : Räuber sprengen Geldautomaten in Baumberg

Baumberg Zwei Gasflaschen, ein Trümmerfeld, von den Tätern keine Spur... Bei dieser Sprengung eines Geldautomaten vor einem Glücksspielzentrum an der Konrad-Zuse-Straße waren am Dienstagmorgen Profis am Werk. Gegen 3 Uhr hatte die Explosion einen Alarm bei einer Sicherheitsfirma ausgelöst, die sogleich die Polizei in Monheim verständigte. Verletzt wurde niemand, die Spielothek war zur Tatzeit geschlossen. Die Höhe der Beute ist der Polizei noch nicht bekannt. Der unter einem Vordach in der Nähe des Haupteingangs eingebaute Geldautomat wurde zerstört. Laut Polizeibericht hatten die Räuber aus den beiden zurückgelassenen Stahlflaschen Gase in den Geldautomaten geleitet. Dann brachten sie das Gas-Luft-Gemisch zur Detonation. Durch deren Wucht wurde auch die Fassade der Spielothek sowie die Überdachung des Haupteingangs beschädigt.

Wie einem großen Schild neben der Spielothek zu entnehmen ist, wird das Gelände nicht nur rund um die Uhr alarmgesichert, sondern auch videoüberwacht. "Falls es Videoaufnahmen gibt, werden diese gesichtet und verwertet", sagte Polizeisprecherin Nicole Rehmann. Direkt nach der Alarmierung hätten Polizisten nach den Tätern gefahndet. Auch ein Polizeihubschrauber war beteiligt. Nach Informationen unserer Redaktion brannte kurz nach der Tat auf einem Leverkusener Parkplatz ein Auto. Die Polizei konnte einen Zusammenhang mit dem Verbrechen in Baumberg "nicht ausschließen".

Die gestrige Tat reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Fälle in der Region. Alleine vier trafen die Düsseldorfer Stadtsparkasse.

(mei)