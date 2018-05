Düsseldorf: Die Kunst des Unperfekten

Düsseldorf Tanja Deuß ist Fotografin und fasziniert von Sofortbildern - unter anderem, weil man die mit Toastern und Gabeln manipulieren kann.

Das Ergebnis kann man immer wieder in Düsseldorf sehen: Kürzlich hat sie Fotos in der Galerie Schwarzweiß in Benrath ausgestellt, im Herbst werden ihre Aufnahmen bei der Photo PopUp Fair im Stilwerk zu sehen sein. Zudem hat sie zwei Ausgaben eines Kunst-Magazins mit Polaroids herausgebracht, Nummer drei ist in Arbeit.

Diese Ästhetik des Unperfekten sei im Übrigen kein Spleen von ihr, sondern Zeitgeist: "Retro, Vintage, das ist angesagt. Viele der Filter bei Instagram sollen die typische Polaroid-Optik nachahmen, inklusive Sonnenreflexen und Kratzern." Auch sie selbst ist auf Instagram aktiv, manchmal lädt sie dort Sofortbilder hoch, die sie zuvor digitalisiert hat. Manchmal geht sie aber auch den umgekehrten Weg. So wie bei dem Werk "Gamzita", das in ihrer aktuellen Ausstellung "in an instant - the project" zu sehen ist. Dafür hat sie ein Frauengesicht digital fotografiert, mit einem Bildbearbeitungsprogramm zerlegt und wieder zusammengesetzt. Diese Collage hat sie mit einer Sofortbildkamera vom Bildschirm abfotografiert. Das Sofortbild hat sie in einem Toaster angeschmort und mit einer Gabel zerkratzt. Dann hat sie es gescannt und ausgedruckt. Digital - analog - digital - analog; nachdem sie den Entstehungsprozess beschrieben hat, muss sie lachen: "Ja, okay. Ist schon verrückt."