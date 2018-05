Mein Laden: Möbel und Wohnaccessoires jetzt an der Hermannstraße

Möbel und Wohnaccessoires jetzt an der Hermannstraße

Caroline Bärwald ist mit ihrem Geschäft an die Hermannstraße gezogen - ihre Lieblingsstraße in Flingern. Foto: A. Bretz

Düsseldorf Mitte Mai ist Caroline Bärwald mit ihrem Geschäft "Bärwaldson" von der Birkenstraße umgezogen - nur 250 Meter Luftlinie vom alten Standort entfernt.

Flingern Zunächst hatte Caroline Bärwald ihr Sortiment - Möbel und Wohnaccessoires aus Skandinavien - nur online angeboten, bis sie vor vier Jahren ein günstiges Ladenlokal in Rath entdeckte. Zwar sei die Lage in einer Seitenstraße nicht ideal gewesen, erinnert sich die 48-Jährige, dennoch habe sie schnell viele neue Kunden gewinnen können. Durch den Erfolg mutig geworden, zog sie nur ein Jahr später nach Flingern an die Birkenstraße - und hatte den idealen Stadtteil für ihr Angebot gefunden.