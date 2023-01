Übung in Kamp-Lintfort Löschzüge proben gemeinsam den Ernstfall

Regelmäßig üben die Wehrleute der Löscheinheiten Hoerstgen, Issum und Sevelen die Zusammenarbeit aufgrund der der engen kommunalen Nachbarschaft. Bei der letzten Einsatzübung mussten sich die Feuerwehrleute bei einem Brand-Szenario bewähren. Der Einsatzbefehl lautete: Feuer in einem Wohnhaus am Stappweg. Die Lage: Der Rauch breitete sich über alle Geschosse des Gebäudes aus und gefährdete die Personen erheblich. Der Einsatzleiter teilte dazu die Einsatzstelle in drei Abschnitte ein, in denen die Löscheinheiten eine Menschenrettung und die Brandbekämpfung durchführten. Parallel musste eine lange Schlauchleitung zur Löschwasserversorgung aufgebaut werden.