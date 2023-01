Feuerwehr-Einsatz in Duisburg Öl tropft auf heiße Gasleitung – Passagierschiff geräumt

Die Feuerwehr Duisburg wurde am Mittwoch um 11.15 Uhr über ein Feuer auf einem Passagierschiff auf dem Hafenkanal informiert. Mehrere Einheiten sowie das Löschboot an der Schleuse Meiderich wurden alarmiert. Bereits während der Anfahrt wurde die Feuerwehr-Leitstelle darüber informiert, dass alle Passagiere das Schiff sicher an Land verlassen konnten. Es wurden keine Personen verletzt.