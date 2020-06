Bessere Bedingungen für Pflanzenforschung und Neurowissenschaften : Uni Düsseldorf bekommt Forschungsbau mit Gewächshäusern auf dem Dach

In den Gewächshäusern können sogar unterschiedliche Tag-Nacht-Zyklen simuliert werden. Foto: BLB

Düsseldorf In dem 164 Millionen Euro teuren Gebäudekomplex soll die Pflanzenforschung vorangetrieben werden. Auf rund 40.000 Quadratmetern werden mehr als 140 Labore und 200 Büros, 35 Klimakammern, zwei Hörsäle sowie zwölf Seminar- und Praktikumssäle untergebracht.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Auf dem Campus der Heinrich-Heine-Uni wird es noch grüner: Für 164 Millionen Euro ist nahe der U-Bahn-Station Universität Ost/Botanischer Garten ein Gebäudekomplex für die Biowissenschaften und die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät entstanden. Eine Besonderheit sind die beiden Forschungsgewächshäuser auf der Dachebene des südlichen Gebäudes für die Biowissenschaften, wo auch sieben Pflanzenzuchtkammern eingerichtet wurden. „Die einzelnen Abteile in den Gewächshäusern, sogenannte Compartments, können separat gesteuert werden“, sagt Nicole Zander, Sprecherin des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW, der für das Bauprojekt zuständig ist. So seien „optimale und sehr präzise Bedingungen für die Forschung an Pflanzen geschaffen“ worden.

In dem u-förmigen Bau an der Düsseldorfer Uni sind auf 40.000 Quadratmetern unter anderem mehr als 140 Labore und 200 Büros, 35 Klimakammern, zwei Hörsäle sowie zwölf Seminar- und Praktikumssäle untergebracht. Begrünt wurden das Dach eines Lagers und die Verbindungsfläche zwischen Bestandsgebäude und Neubau. Mit dem Bauprojekt sollen die unterschiedlichen Fachbereiche räumlich und inhaltlich zusammenrücken und Forschungsprojekte, die teilweise bereits von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden, unter verbesserten Bedingungen fortgesetzt werden.

„Die modernen Gewächshäuser, die auf dem Ersatzneubau Biowissenschaften errichtet wurden, sind auf dem neusten technischen Stand“, sagt Uni-Sprecher Achim Zolke. So erlaubten sie etwa präzisere Temperaturkontrollen, als es in den Altbauten möglich war. Sie wiesen zudem eine größere Anzahl von getrennten, kleineren Zellen auf, die einzeln gesteuert werden können, so dass Pflanzen in ihnen unter unterschiedlichen Umweltbedingungen untersucht werden können. In begehbaren Pflanzenanzuchtkammern könne „eine noch größere Zahl an Parametern individuell eingestellt werden, von der Temperatur über die Luftfeuchtigkeit und das Licht bis hin zur Simulation von unterschiedlichen Tag-Nacht-Zyklen“.

Neben der Modellpflanze Arabidopsis thaliana (Ackerschmalwand) stehen verschiedene Kulturpflanzen im Fokus, etwa Mais, Gerste, Weizen und Reis, aber auch Tomaten. „Es geht den Forschern im Rahmen des Exzellenzclusters Ceplas darum zu verstehen, wie Pflanzen wachsen und wie sie auf ihre Umweltbedingungen (Luft, Licht, Böden, Wasser) sowie auf Krankheitserreger reagieren“, sagt Zolke. Daraus könne man Rückschlüsse darauf ziehen, wie Kulturpflanzen verbessert werden können.