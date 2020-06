Kultur in Düsseldorf : Operngala live im Autokino

Das Autokino in Düsseldorf. Foto: D.Live

Düsseldorf Seit drei Monaten befindet sich Deutsche Oper am Rhein in einer coronabedingten Spielpause. Die soll nun enden. Im Autokino an der Messe in Düsseldorf ist ein großes Opern-Event geplant.

Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober präsentieren Mitglieder des Opernensembles, des Opernchors sowie die Düsseldorfer Symphoniker Arien und Ausschnitten aus beliebten Opern wie „Carmen“, „Il barbiere di Siviglia“, „La traviata“ und „Nabucco“.

Das Live-Event am 19. Juni wird von der Bühne im Autokino auf die große Leinwand, der Sound ins Autoradio übertragen. Mehr als 70 Mitwirkende sind auf der Bühne und im Orchester dabei, 500 Autos mit maximal fünf Personen können dem Event beiwohnen. Tickets kosten 50 Euro pro Auto.

Sieben Stars aus dem Ensemble der Oper präsentieren ein „Best of“ der Opernliteratur. Darunter sind die große Arie der Violetta aus Verdis „La traviata“, gesungen von Adela Zaharia, Szenen aus Bizets „Carmen“ mit Ramona Zaharia, Eduardo Aladrén und Bogdan Baciu.

Außerdem werden virtuose Höhepunkte aus Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ und Donizettis „Linda di Chamounix” mit Maria Kataeva, Elena Sancho Pereg und Bogdan Taloş dargeboten. Schließlich stimmt der Opernchor Verdis „Va, pensiero“ und gemeinsam mit Eduardo Aladrén das berühmte „Nessun dorma“ von Puccini an.

„Die Idee zur Operngala im Autokino kam mir spontan, als ich vor Kurzem als Besucher im Autokino war“, sagt Generalinten­dant Christoph Meyer. Es sei für alle eine völlig neue, spannende Erfahrung und Herausforderung. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Solisten, unseren Chor und die Düsseldorfer Symphoniker wieder live mit großer Oper erleben zu können.“

Solange eine Rückkehr auf die Bühne des Opernhauses noch nicht möglich ist, wird die Zeit dort unter anderem für die Erneuerung der Bühnentechnik und der Inspi­zienten­anlage genutzt.

Das der aktuellen Situation angepasste Programm zum Saisonstart im September stellt die Oper in der letzten Juni-Woche vor.

Karten für das Event im Autokino sind ausschließlich online über www.autokino-duesseldorf.de und www.operamrhein.de erhältlich. Sollte es regnen, findet das Konzert trotzdem statt.

(csr)