Schule in Düsseldorf : Wenn der Schulgarten zum Acker wird

Kinder und Lehrer bauen gemeinsam ihr eigenes Gemüse an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Im Rahmen des Bildungsprogramms der "GemüseAckerdemie" wurde der Garten der Freiherr-vom-Stein-Realschule mit Gemüse bepflanzt. Wegen der Corona-Bestimmungen mussten die Lehrer statt der Schüler mit anpacken.

„Die Gurken und der Mais müssen auf Beet 6“, ruft Anika Füger. Knäuel aus Alufolie flattern aufgespannt über dem Acker. Eine Maßnahme, die leider bisher mit wenig Erfolg die Raben vom Saatgut der ersten Pflanzung abhalten sollte. Beherzt greifen die akquirierten Helfer zur Pflanzkelle und fangen an, zu buddeln. Fast alle von ihnen sind Lehrer der Freiherr-vom-Stein-Realschule, die meisten Pädagogen mussten bis vor wenigen Minuten noch eine Lehrerkonferenz über sich ergehen lassen.

Biolehrerin Anke Hüsges und Mathelehrerin Hanna Ziebold wirkten deshalb auch ein wenig unvorbereitet, als sie am vergangenen Donnerstag bei nasskaltem Wetter in Alltagskleidung im Schulgarten standen, um Unkraut zu rupfen und Saatgut einzupflanzen. Eine Aufgabe, die eigentlich die Schüler der Bilker Realschule an diesem Tag übernommen hätten. Doch noch lassen die Corona-Verordnungen für Schulen eine derartige Konzentration von Schülern auf engstem Raum nicht zu.

Info Schule startet eine Crowdfunding-Aktion Crowdfunding Die Kosten für die Teilnahme am Bildungsprogramm werden nur begrenzt von Fördermitteln abgedeckt. Der Rest in Höhe von 2400 Euro muss die Schule mit Eigenmitteln stellen. Um auch 2021 teilnehmen zu können, hat die Schule deshalb eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Nähere Infos: www.betterplace.org/p81274. Schulgarten Auch der 100 Quadratmeter große Schulgarten ist schon im Rahmen einer Klimaaktion angelegt worden. Bei dem Projekt „Plant-for-the-Planet“ bepflanzten die Schüler 2016 den damals noch mit Bauzäunen abgesperrten Garten mit Stauden und Blumen.

Die Natur jedoch lässt sich von solchen Restriktionen mit Sicherheit nicht beeinflussen. Folglich musste die zweite Pflanzung der „GemüseAckerdemia” auch zeitnah stattfinden, damit die Schüler im Herbst wenigstens bei der Ernte wieder dabei sein können. Bereits zum zweiten Mal nimmt die Freiherr-vom-Stein-Schule am Bildungsprogramm des eigenständigen Vereins teil. Die Resonanzen auf die Aktion nach dem ersten Jahr waren so gut, dass die Schule sich gleich erneut für das Programm anmeldete. „Die Schüler waren begeistert und kamen selbst in der Pause zu den Beeten, um zu gucken, ob sich was getan hat“, erzählt Lehrerin Anke Hüsges.

Sie hatte sich früher schon um den Garten gekümmert, konnte jedoch neben dem Unterrichtspensum nicht ausreichend Zeit in die Pflege investieren. Mit den drei Pflanzaktionen im Jahr soll der schuleigene Garten, der bis auf die Kirschbäume bislang noch wenig Früchte trug, wieder in ein blühendes Gemüseparadies verwandelt werden. Gelingen soll dies mit dem Saatgut und dem Know-How der GemüseAckerdemia-Expertinnen, welche die Schulen über das Jahr hinweg bei Pflanzung und Ernte mit Rat und Tat begleiten.

Der mittlerweile bundesweit an 650 Kindertagesstätten und Schulen tätige Verein macht es sich seit einigen Jahren zur Aufgabe, Kindern und Jugendliche eine gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und eine gesteigerte Wertschätzung für Lebensmittel zu vermitteln. Gerade Letzteres funktioniert am besten über praxisnahe Erfahrungen, sagt Anika Füger. „Die Kinder sollen ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Arbeitszeit und Ressourcen in der Aufzucht von Gemüse stecken. Und dass man die Lebensmittel aus dem Supermarkt auch mal irgendwo wachsen sieht“, erklärt die Pflanzleiterin.

Dabei bedarf selbst die Bepflanzung des kleinen Schulackers einer vorausschauenden Planung. Der Zeitpunkt der Saat zum Beispiel, denn Nachtschattengewächse wie Gurken und Tomaten würden als Freilandkulturen bei den Eisheiligen im Mai vergehen. Den richtigen Abstand zu halten, ist derzeit nicht nur in der Schule, sondern generell für einige Pflanzen zum Wachsen auf dem Beet besonders wichtig. Und nicht zuletzt die Koordination der Fruchtfolge, wie tief die Pflanzen dann wurzeln oder welche Krankheiten sie anziehen, muss beachtet werden. Kreuzblüter wie der Kohl beispielsweise können Schädlinge anziehen, die über Jahre im Boden verbleiben und auch auf andere Pflanzen übergehen.

Nachhaltiges Ziel des Bildungsprogramms ist es, Lehrer und Schüler soweit fortzubilden und zu begleiten, bis der fruchtbare Acker dauerhaft in Eigenregie von der Schule gepflegt und bewirtschaftet werden kann. Es ist ein anschaulicher Erlebnisort, um den Schülern der innerstädtischen Schule wenigsten einen kleinen Berührungspunkt mit Natur und Landwirtschaft bieten zu können.