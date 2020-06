Zuwachs in der Geschäftsleitung : Messe Düsseldorf hat zwei neue Bereichsleiter

Düsseldorf Der Personalausschuss beruft Petra Cullmann und Bernd Jablonowski in die Geschäftsleitung. Beide sind bereits lange bei der erfolgreichen Stadttochter aktiv. Cullmann seit fast 30, Jablonowski seit 25 Jahren.

Cullmann steigt als erste Frau in die Geschäftsleitung der Messegesellschaft auf. Sie ist seit fast 30 Jahren im Unternehmen. Im Januar 1991 begann sie ihre Laufbahn als Trainee. Sie arbeitete vier Jahre in der Protokollabteilung und wechselte dann zur Messe Düsseldorf Asia nach Singapur. Sie organisierte 2000 das Deutsche Haus bei den Olympischen Spielen in Sydney/Australien. Ab 2001 baut sie in Düsseldorf die Abteilung Partner- und Gastveranstaltungen auf, die sie 16 Jahre leitete. 2007 übernahm sie zusätzlich als Director die Leitung der Messe K, bevor sie 2015 die Verantwortung des Global Portfolios Plastics & Rubber übernahm. In ihrer neuen Funktion wird Petra Cullmann an den Geschäftsführer Messen, Erhard Wienkamp, berichten.