Kunstfälschung vor Landgericht Düsseldorf : Günther Uecker als Zeuge geladen - nicht gekommen

Düsseldorf Das Düsseldorfer Landgericht hat den 90-jährigen Zero-Künstler Günther Uecker als Zeuge geladen. Gekommen ist er jedoch nicht. Er sollte sagen, ob es sich bei dem „Sandbild auf Büttenpapier“ um eine Fälschung handelt oder um ein Original.

Zero-Künstler Günther Uecker ist trotz Ladung zu seiner geplanten Zeugenaussage vor dem Düsseldorfer Landgericht nicht erschienen. Das Gericht prüfe nun, ob gegen den 90-Jährigen ein Ordnungsgeld wegen unentschuldigten Fehlens verhängt werde, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag.

Der älteste Sohn Ueckers, der das Werk seines Vaters verwaltet, hatte bereits attestiert, dass das kein echter Uecker sei. Er fehlte am Montag ebenfalls, aber entschuldigt: Wegen der Corona-Pandemie hängt er in England in Quarantäne fest.