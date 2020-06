Prozess in Düsseldorf : Bahnticket-Betrüger vor Gericht

Düsseldorf Über Jahre soll ein 25-jähriger Familienvater, der von Sozialleistungen lebte, online Fahrkarten ergaunert und sie dann vertickt haben. Durch seinen mondänen Lebensstil wurden Ermittler auf ihn aufmerksam.

Offiziell war dieser Angeklagte als Lagerarbeiter eigentlich nur ab und zu tätig, bezog überwiegend Sozialleistungen – und fiel ab 2014 dadurch auf, dass er immer äußerst elegant und teuer gekleidet war, immer reichlich Bargeld in der Tasche hatte und stets mit Luxushandys ausgestattet war. Um das Geheimnis seines mondänen Lebenswandels zu lüften, brauchten die Ermittler in Düsseldorf und München fast drei Jahre. Dann stand für Polizei und Staatsanwaltschaft fest: Der 25-Jährige betrieb eine Art illegales Reisebüro.

Unter 25 wechselnden Alias-Namen hat der heute 25-Jährige über Internet-Shops in Düsseldorfer Bahnhofsnähe, aber auch in München angeblich serienweise Bahntickets geordert. Dazu nutzte er die Daten von ergaunerten Kreditkarten – und verkaufte die Fahrkarten danach für einen Bruchteil des Wertes (meist für rund 30 Euro) an seine Kundschaft. Er käme eben billig an Original-Tickets, soll er den Abnehmern erklärt haben. Nur ein Zwölftel des Gesamtschadens, nämlich knapp 27.000 Euro, wurde später auf Konten des Angeklagten entdeckt.