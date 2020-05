Für Mann aus Wermelskirchen : Geldstrafe für Marihuana-Verkauf

Wermelskirchen Ein 21-Jähriger aus Wermelskirchen hat auf dem Ebertplatz in Köln illegale Drogen angeboten. Polizisten beobachten den Mann dabei und sagten vor Gericht als Zeugen aus. Der Richter richtete klare Worte an den Angeklagten.

Der Ebertplatz in Köln ist ein bekannter Drogenumschlagplatz. Das wissen die Dealer, die Käufer – und auch die Polizei. Diese Erfahrung musste nun ein 21-jähriger Mann aus Wermelskirchen machen. Der Angeklagte fand sich vor dem Amtsrichter wieder, nachdem er im August 2019 von Polizeibeamten dabei beobachtet worden war, wie er einem Mann Marihuana im Wert von zehn Euro verkauft haben soll.

Daraufhin hatten die Polizisten den Angeklagten kontrolliert und in dessen Unterhose 2,4 Gramm des Rauschgifts gefunden. Der junge Mann wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. „Ich bin festgenommen worden, das ist alles, was ich weiß“, sagte er. Er gab zu, die 2,4 Gramm gekauft zu haben. „Für mich selbst, zum Rauchen.“

Der in einem anderen Verfahren ebenfalls angeklagte vermeintliche Käufer war in dieser Verhandlung als Zeuge geladen. „Ich habe Marihuana gekauft, das ist richtig – aber nicht von dem Angeklagten“, betonte der 24-Jährige. Der Mann, der ihm die Drogen verkauft hatte, sei kräftiger gebaut gewesen, sagte er noch. Der Vorsitzende Richter ließ den Angeklagten noch die Maske abnehmen, die alle Anwesenden wegen der Corona-Krise tragen mussten. „Sehen Sie sich den Angeklagten bitte genau an – war das der Verkäufer?“, wollte er dann von dem Zeugen wissen. Dieser verneinte abermals.