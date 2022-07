Wettbewerb der Uni Düsseldorf : Studenten überraschen mit Start-up-Ideen

Überzeugten Fachjury und Publikum mit ihren Konzepten (v.l.): Lucas Gülcan und Lena Müller (Stegis), Florian Hänsel (BioTechKollagen) sowie Daniel Wasim Djamriani von „Cobra Care“. Foto: David Gohlke / HHU

Düsseldorf Beim Wettbewerb der Heinrich-Heine-Universität überraschten die Teams – unter andeem mit einer Creme für geschundene Sportlerhände und mehr Grün für Städte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Den Sprung in die Selbstständigkeit finden viele Studenten immer attraktiver. Welche Ideen die jungen Menschen umtreiben, konnte man jetzt beim Ideenwettbewerb der Heinrich-Heine-Universität erfahren. Zum elften Mal hatte das Center for Entrepreneurship Düsseldorf (CEDUS) dazu aufgerufen, innovative und kreative Gründungskonzepten für ein erfolgreiches Start-up aus der Heinrich-Heine-Universität (HHU), den An-Instituten und dem Universitätsklinikum Düsseldorf einzureichen.

Der mit 800 Euro dotierte erste Platz ging an „Cobra-Care“. Der Ideengeber von Cobra Care, Biologiestudent Daniel Wasim Djamriani, hat eine Creme entwickelt, die insbesondere für Sportler, deren Haut an den Händen durch zum Beispiel Klettersport sehr stark belastet wird, guttun könnte. Denn Cobra Care beschleunigt die Zellbildung an den Händen und bewirkt so längerfristig besseren Halt bei intensiven Kletterpartien.

Für ihre Gründungsidee Stegis wurden Lena Müller und Lucas Gülcan mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. Die beiden wollen etwas dagegen tun, dass es in vielen Städten zu wenig Grün gibt. Mit Stegis richten sie sich an Besitzer und Mieter städtischer Wohnungen: Sie bieten eine Sedum-Kassette für die Fensterbank an, in denen Pflanzen wachsen können, ganz ohne hohen Aufwand und auch für Menschen ohne „grünen Daumen“ geeignet. Das soll die Begrünung der Städte fördern, Insekten ein Zuhause bieten und natürlich auch das Klima schützen.

Der dritte Platz ging an Florian Hänsel mit seiner Gründungsidee BioTechKollagen, der auch den Publikumspreis vor Ort abräumte. Er möchte eine Alternative zu den etablierten Kollagenfasern anbieten, mit denen beispielsweise Sportgeräte besaitet werden können und die auch ihren Einsatz in der Kosmetik- und Nahrungsindustrie finden. Mit diesem neu entwickelten, kostengünstigen Verfahren würden keine Produkte aus der Fleischindustrie mehr benötigt. Eine zukunftstaugliche Idee in einer Zeit, in der der Fleischkonsum zur Debatte steht.