Gemüsebauer aus Rheurdt : Erfolg mit Technik aus den Niederlanden

Rheurdt CDU-Landratskandidatin Silke Gorißen besuchte den Gemüsebaubetrieb von Karl-Heinz und Markus van Cleef in Saelhuysen. Technologisch und umwelttechnisch auf modernstem Stand werden dort Tomaten und Gurken angebaut.

„Minigurken sind immer aktiv“: So beschreibt Karl-Heinz van Cleef die Eigenschaften der kleinen grünen Pflanzen aus der Familie der Kürbisgewächse. Das „immer aktiv“ charakterisiert gleichzeitig den 61 Jahre alten Gartenbaumeister aus der Bauernschaft Saelhuysen. Pflänzchen zu setzten, sie beim Wachsen zu begleiten, um am Ende Gurken zu ernten, während der nächste Kreislauf schon längst wieder geplant ist: Dieser Rhythmus bestimmt sein Leben. Das konnte auch Landratskandidatin Silke Gorißen spüren, als sie den Betrieb von Karl-Heinz und Markus van Cleef besuchte, um hinter die Gurken- und Tomatenproduktion zu schauen.

Silke Gorißen Bei der Kommunalwahl am 13. September will Silke Gorißen für die CDU Landrätin im Kreis Kleve werden, um Landrat Wolfgang Spreen (CDU) nachzufolgen, der nicht mehr antritt.

Davon konnten sich die Besucher beim Rundgang überzeugen. „Die Niederländer sind in der Gartenbautechnik führend“, berichtete Karl-Heinz van Cleef. „Davon profitieren wir als direkte Nachbarn.“ Die Einrichtung der Gewächshäuser stammt aus den Niederlanden, zum Beispiel die Rinnen, auf denen die Gurken- und Tomatenpflanzen in einem Meter Höhe im Substrat stehen. Auf einer Fläche von 2,3 Hektar Gewächshaus, also einer Fläche, die zweieinhalb Fußballfeldern entspricht, produzieren die van Cleefs Minigurken und Rispentomaten.

„Jede Woche ernten wir 200.000 Minigurken“, erzählte Markus van Cleef „Sie gehen als Frischware an Supermärkte in Nordrhein-Westfalen. Vermarktet werden sie über die Genossenschaft Landgard. Zwei Drittel unseres Umsatzes machen wir mit Gurken, ein Drittel mit Tomaten.“

Zehn festangestellte Mitarbeiter und ein Auszubildender zählen zum Stammpersonal. In der Erntesaison von Ostern bis Oktober unterstützen zahlreiche Schüler und Studenten aus der Region den Betrieb bei der Ernte und Verpackung von Minigurken. In diesem Jahr konnten in der Coronazeit einige Saisonkräfte nicht einreisen, weil es Einreisebeschränkungen gab. „Bisher haben wir die unerledigten Arbeiten mit Hilfe von zusätzlichen Studenten, die keine Präsenzzeiten an den Universitäten haben, ausgleichen können“, sagt Markus van Cleef beim Besuch. „Doch große Planungssicherheit haben wir nicht. Schüler und Studenten können nur sehr kurzfristig zu- oder absagen. Die Verfügbarkeit der Mitarbeiter bleibt eine Herausforderung in diesem Jahr.“