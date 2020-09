Senoren in Düsseldorf : Ein rollender Herd weckt Erinnerungen

Wittlaer Mit einer kleinen mobilen Küche kann gemeinsam im Walter-Kobold-Haus gekocht werden. Das bringt Abwechslung und bietet viel Gesprächsstoff.

Mit Unterstützung des Fördervereins wurde so ein Backofen mit Herd angeschafft, der in einem kleinen Rollschrank integriert wurde und so problemlos an verschiedene Standorte im Haus geschoben werden kann. Gemeinsam wird dann von Betreuern und Bewohnern Marmelade eingekocht, Apfelmus hergestellt, werden Pizza, Plätzchen und Kuchen gebacken. „Das ist ein schönes Gruppenangebot, das sehr gut angenommen wird und viel Freude bereitet. Jeder übernimmt eine andere Aufgabe, und es wird sich eifrig über Rezepte und die richtige Zubereitung ausgetauscht “, sagt Birgit Kleekamp. Und anschließend werden die köstlichen Produkte gemeinsam verzehrt