Kneipensterben in Düsseldorf Umbaupläne für das Restaurantgebäude in Wittlaer liegen vor

Das Denkmalamt stimmt den beantragten Änderungen zu, da damit keine Beeinträchtigungen des Denkmals erfolgen. Die notwendigen KFZ-Stellplätze sind im Bestand bereits per Baulast in der Tiefgarage des Nachbargebäudes gesichert. Die Bezirksvertretung 5 soll in ihrer nächsten Sitzung am 30. April über den Bauantrag abstimmen und dabei Abweichungen vom Bebauungsplan genehmigen. So werden etwa Baulinien durch Erker und Balkone überschritten. Des Weiteren sind Ausnahmen für eine Fahrradgarage und Fahrradstellplätze außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche erforderlich.