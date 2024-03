Autoren in Düsseldorf Mit Gina Mayer in der Stadt gärtnern

Die Handlung spielt in einem Mehrfamilienhaus in einer Großstadt, in das das Mädchen Toni und seine Mutter eingezogen sind. „Toni möchte dort unbedingt wohnen bleiben, weil dort viele Kinder wohnen, ihre Mutter will von dort aber weg, denn das Haus und die Leute sind eher schrecklich. Um die Mutter, die von einem Garten im Grünen träumt, zu halten, legt Toni mit Freunden auf dem Hausdach einen Garten an. Das geht erst schrecklich schief und ist eigentlich auch verboten. Aber darüber wächst die Gemeinschaft im Haus zusammen“, fasst Gina Mayer zusammen.