Senioren in Düsseldorf : Im Walter-Kobold-Haus rollen jetzt die Züge

Senioren in Düsseldorf

Gerhard Pfeiffer-Jäger lässt die Eisenbahn für Senioren im Walter-Kobold-Haus rollen. Diese sorgt für Abwechslung und regt zu Gesprächen an. Eine Vergrößerung ist geplant. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Wittlaer Der Förderverein des Seniorenheims hat eine Modelleisenbahn-Anlage aufgebaut. Dieses bietet den Bewohnern Abwechslung und hilft beim Gedächtnistraining. Eine Erweiterung des Projektes ist in Planung.

Unterlegt mit dem passenden Sound dreht in der zweiten Etage des Walter-Kobold-Hauses eine Modellbahn Runde um Runde, fährt dabei an schmucken Häuschen und kleinen Figürchen vorbei. Die Anlage ist ein Werk des Fördervereins des Senioren- und Pflegeheims der Graf Recke Stiftung. Corona hat das ambitionierte Projekt ausgebremst. Jetzt soll es langsam wieder ins Rollen kommen – und das auch im wörtlichen Sinne. Denn die im November in Betrieb genommene Anlage soll erweitert werden und nach Möglichkeit noch mehr Fahrzeuge erhalten.