Einbruchsversuch in Viersen : Hausbewohner stürmt an Polizisten vorbei

Die Polizei rückte zu einem Einsatz am Nopper Weg aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei wollte nach einem Hinweis Einbrecher in einer Wohnung auf frischer Tat ertappen. Der Bewohner traf zeitgleich mit den Einsatzkräften an dem Haus in Viersen ein und weigerte sich anfangs, sie das Haus durchsuchen zu lassen.

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr einen Hinweis erhalten, dass am Nopper Weg in Viersen möglicherweise gerade Einbrecher versuchen, in eine Wohnung zu gelangen. Der Bewohner war nicht zu Hause. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, trafen die Einsatzkräfte zeitgleich mit dem Bewohner ein. „Dieser stürmte vor den Einsatzkräften ins Haus. Er weigerte sich, dieses zu verlassen und wollte zunächst auch nicht, dass die Beamtinnen und der Beamte das Haus durchsuchten.“ Er habe angegeben, das Haus nur für etwa eine Stunde verlassen zu haben.