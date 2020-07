Schützen aus Wittlaer : 360 Liter Erbsensuppe für den guten Zweck

Wittlaer Eigentlich verkauften die St. Sebastianus Schützen auf ihrem Schützenfest traditionelle Erbsensuppe und spenden den Erlös an eine wohltätige Einrichtung. Da das Fest in diesem Jahr ausfällt, wurde Suppe zum Mitnehmen angeboten.

Die Gewinne aus dem Suppenverkauf spendet die Remigius Kompanie, die für die Köstlichkeit verantwortlich ist, alljährlich für einen guten Zweck. „Wir hatten den diesjährigen Überschuss bereits dem Demenz-Café der Kaiserswerther Diakonie versprochen“, gesteht Remigius-Schüze Thomas Hundgeburt. „Aber woher sollten wir Geld nehmen, wo unsere Einnahmequelle beim Schützenfest weggefallen ist?“ Da kam die Idee auf, trotzdem selbstgemachte Suppe, diesmal in Dosen, zu verkaufen. „Allerdings nur gegen Vorbestellung“, so Hilger. „Wir haben damit gerechnet, dass wir mehr Vorbestellungen haben werden, als wir Portionen auf dem Schützenfest verkaufen, aber dass es doppelt so viele sein werden, das hat uns überrascht.“ So mussten also 60 Kilo Erbsen, 50 Kilo Fleisch, 20 Kilo Möhren, zehn Kilo Suppengrün und die Feldküche der Feuerwehr auf den Hof von Karl Rademacher gebracht werden, um 360 Liter Erbsensuppe zu kochen und in 420 Dosen abzufüllen.