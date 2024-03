Natur- und Klimaschutz in Düsseldorf Bürger pflanzen gemeinsam einen Wald

Irgendwann einmal einen Baum zu pflanzen, gehört für viele Menschen zu den Dingen, die sie in ihrem Leben erledigen wollen. Am Wasserwerksweg in Wittlaer haben viele Düsseldorfer sich am Freitag diesen Wunsch erfüllt und gemeinsam ein kleines Wäldchen angelegt. Mehr als 250 Menschen waren dafür dem Aufruf des Gartenamtes gefolgt. Mit Fahrrädern, zu Fuß oder dem von der Stadt eingerichteten Shuttle-Bus kamen sie zu der rund 7000 Quadratmeter großen Waldfläche am Stadtrand, um mit mitgebrachten Schaufeln und Spaten die jungen Bäumchen einzupflanzen.