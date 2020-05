Gewässerschutz in Düsseldorf : Besserer Schutz vor Überschwemmungen

Wittlaer/Kalkum Ein neues Bauwerk soll künftig Überflutungen durch den Schwarzbach verhindern. Die Bauarbeiten dauern 15 Monate. In dieser Zeit müssen Wege gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.

Ein neues Bauwerk soll Kalkum und den Wittlaerer Ortsteil Einbrungen künftig vor Überflutungen durch den Schwarzbach schützen. Wie der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) mitteilt, beginnen nun die Arbeiten für ein sogenanntes Spaltbauwerk an der Schnittstelle Schwarzbach und dem zum Kittelbach führenden Entlastungsgraben in Kalkum. Das Bauvorhaben liegt nördlich des Flughafens zwischen Airport und der Bundesstraße B8n.

Das Spaltbauwerk ermöglicht, künftig die Wassermenge im Schwarzbach in Richtung Kalkum auf die verträgliche Menge von maximal 3,5 Kubikmeter pro Sekunde zu begrenzen. Kommt mehr Wasser im Schwarzbach an, wird dieses künftig über den Entlastungsgraben in das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) fließen. Dort wird das Wasser zwischengespeichert und später nach und nach in den Kittelbach abgeleitet.