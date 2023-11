Dorfplatz im Düsseldorfer Norden Wie der Hannes-Esser-Platz schöner werden soll

Düsseldorf · Einladend wirkt er nun wirklich nicht, der Hannes-Esser-Platz in Wittlaer. Ein Anwohnerin hat sich so sehr darüber geärgert, dass sie den Anstoß zu einer Verschönerungsinitiative gab, an der sich fast das ganze Dorf beteiligt.

08.11.2023 , 15:00 Uhr

Der Hannes-Esser-Platz soll nun auf Initiative der Bürger in Wittlaer attraktiver gestaltet werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Tino Hermanns