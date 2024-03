Sport treiben in Düsseldorf Ein neuer Sportverein mit besonderen Angeboten

Andererseits würden aber viele von ihnen unter Bewegungsmangel und Übergewicht bis hin zu Adipositas leiden. „Wir wollen sie nun fit und mit Sport vertraut machen“, sagt Georgiou. Deshalb liegt im neuen Verein der Schwerpunkt auf den Breitensport, der ohne Leistungsdruck in kleinen Gruppen ausgeübt werden soll. Dabei müssen die Trainer aber vielfach erst einmal Grundwissen vermitteln. „Einige kennen die Sportarten oder Sportgeräte gar nicht oder haben Probleme, Regeln einzuhalten, zumal wenn diese ihnen auch gar nicht bekannt sind. Auch müssen wir die Jugendlichen an den Teamsport heranführen, das soziale Miteinander vermitteln“, sagt Gunawardena. Der Sportverein soll aber auch Menschen außerhalb der Graf-Recke-Stiftung offenstehen. Kurse wir Zumba werden bereits gut von der Nachbarschaft angenommen. „Eine Durchmischung ist wichtig.“ Und deshalb gibt es auch Angebote für Erwachsene. Wichtig sei bei allen Angeboten der gemeinsame Spaß an der Bewegung.