Kommen und Gehen : Gasthaus Peters öffnet bald wieder

Wittlaer In der Traditionsgaststätte soll ab März deutsche Küche angeboten werden.

Die Wittlaerer vermissen ihre Dorfkneipe, in der sich viele Jahre lang Vereine und Verbände getroffen haben, Feste gefeiert oder einfach nur gemeinsam ein Bier getrunken wurde. Das Warten hat aber bald ein Ende. Nachdem die Traditionsgaststätte „Gasthaus Peters“ im Ortskern von Wittlaer im Sommer schloss, soll das Lokal Anfang März neu eröffnet werden. Bis dahin hat es dann eine gründliche Kernsanierung hinter sich, die allerdings den Charakter des Hauses nicht verändern soll. Elektrische Leitungen und die Sanitäranlagen werden erneuert, Böden verlegt und Decken abgehangen. „Wir wollen, dass das Gasthaus wieder zum Treffpunkt im Ort wird“, sagt der neue Pächter Zion Mazun, der das Unternehmen mit seinem Geschäftspartner Konstantin Klose führt.

Unbekannt in der Düsseldorfer Gastro-Szene sind die beiden gelernten Köche, Mazun ist zudem studierter Betriebswirt, nicht. Sie haben erst vor neun Wochen das Restaurant „Hanz und Franz“ in Flingern eröffnet. Auf das Gasthaus Peters hatte Mazun aber schon vorher ein Auge geworfen, denn seit acht Jahren lebt er in Wittlaer und weiß, wie wichtig das Haus für den Stadtteil ist.