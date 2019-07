Düsseldorf-Wersten : Grundschüler spenden ihre Tornister an bedürftige Familien

Wersten Die beiden am Rheindorfer Weg beheimateten Grundschulen Henri-Dunant und Marienschule beteiligten sich zum zwölften Mal an einer Spendenaktion.

Zum bereits zwölften Mal sammelten die beiden Werstener Grundschulen am Rheindorfer Weg, die GGS Henri-Dunant und die KGS Marien-Schule, alte, gut erhaltene Tornister, kurz vor den Sommerferien ein. Am Ende kamen 82 Tornister zusammen. 14 von ihnen bleiben in Wersten. Sie gehen an die Kita „Die Arche“. Die weiteren Tornister wurden an die Flüchtlingshilfe Nettetal übergeben. Deren Vertreter Erich von Rauchhaupt sagte, viele Eltern würden darauf schon warten. Im Vorfeld hatten Vertreter beider Einrichtungen die Grundschulkinder darüber informiert, was mit ihren „alten Tonis“ nun geschehen wird.