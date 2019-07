Wersten : Feuerwehr sucht neuen Standort

Wersten Bezirksvertretung, Feuerwehr und Stadt favorisieren unterschiedliche Standorte für die neue Wache in Wersten.

Die Feuer- und Rettungswache Wersten wird neu gebaut. Das ist unstrittig. Die in die Jahre gekommene Wache entspricht nicht mehr den Anforderungen. Hallen und Gelände sind zu klein geworden. Die Wache wurde im Oktober 1961 in Dienst genommen. Damals errichtet auf dem Gelände eines ehemaligen Entgiftungsparks aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Teil der Gebäude stammt sogar noch aus dem Jahr 1935. Enge herrscht nach Aussage von Feuerwehrsprecher Christopher Schuster auch in den Sozialräumen. Eine Sanierung oder auch ein Umbau am Standort wird daher nicht erwogen. „Eine Wache kann ja nicht einfach für ein paar Wochen schließen“, sagt Schuster. Wo die neue Feuerwache entstehen soll, ist allerdings noch nicht endgültig entschieden.