Straßenfest in Unterbilk: Lorettoviertel will den Frühling locken

Unterbilk Die Werbegemeinschaft rund um das Viertel in Unterbilk laden zum Spring Opening ein. Gefeiert wird am Freitag bis Mitternacht.

(nika) So richtig kann sich das Wetter ja noch nicht durchringen, auch wenn seit gestern offiziell Frühling ist. Um ihn endlich aus der Reserve zu locken, laden die Händler von der Lorettostraße zum Spring Opening ein. Am Freitag, 22. März, wird in Unterbilk gefeiert, zwischen 16 und 24 Uhr. Inhabergeführte Geschäfte, Gastronomen, Kreative und Freiberufler gehören zur Werbegemeinschaft Lorettoviertel, die das Late-Night-Shopping-Event organisiert. Live-Konzerte werden gespielt, es gibt Ausstellungen und Führungen. Bei Modlord auf der Lorettostrasse ist zum Beispiel ein Acoustic Gig geplant, nebenan bei Stewardess legt ein DJ auf. Im Innenhof an der Galerie Steinreich wird gegrillt, Flechtfrisuren macht Viki.D., die ihren Laden an der Gladbacher Straße hat. Ihr 25-jähriges Bestehen feiert mit einem Wohnzimmerkonzert von Enrico Palazzo & Friends die Kronenschmiede an der Neusser Straße 74, und auch Geschäftsleute von der Bilker Allee wie das Café „Wie im Himmel“ machen beim Fest mit.