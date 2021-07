Stadtfest in St. Tönis : Ein Fest für die Bürger in St. Tönis

Ein Fest für die Bürger in St. Tönis

Stadtfest in St. Tönis

Die Werbegemeinschaft will trotz Corona-Pandemie wieder Besucher in den Ortskern locken, wie hier beim Late-Night-Shopping. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

St. Tönis Die Veranstaltungskalender waren und sind aufgrund der Corona-Pandemie ziemlich leer. Mit einem neuen Fest im September will die Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ wieder Menschen in die Fußgängerzone locken.

Nach einer langen Phase des corona-bedingten Stillstands möchte die Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ wieder Leben in die Fußgängerzone bringen. Der Verein plant ein Stadtfest , das vom 24. bis zum 26. September im Zentrum stattfinden soll. Der Titel: „St. TönisER LEBEN“.

„Als angemessene Reaktion auf die fortdauernde Pandemie“, so heißt es in der Ankündigung, ist statt einer abendlichen Musikveranstaltung ein Fest- und Animationsprogramm geplant. Dieses soll an mehreren kleinen Kunstinseln entlang der Hochstraße angeboten werden. Dafür möchte „St. Tönis erleben“ Vereine, Privatleute und Kleinkünstler aus allen Bereichen – etwa Straßenmusiker, Maler, Zauberer, Ballonkünstler, Jongleure, Handwerkskünstler – die Möglichkeit geben, ihre Kunst auf dem Stadtfest zu präsentieren.