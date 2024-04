Düsseldorf-Unterbilk feiert Frühlingsfest Shoppen und Partystimmung im Lorettoviertel

Der „Loretto-Frühling“ lockte am Samstag Tausende auf die Shoppingmeile in Unterbilk. Gewerbetreibende und Anwohner gaben wieder alles, um ein großes Straßenfest auf die Beine zu stellen. Die eher sommerlichen Temperaturen sorgten dafür, dass sich am Nachmittag die Menschen auf den Gehwegen zwischen Fürstenwall und Bilker Kirche knubbelten, während Food-Trucks in Stellung gebracht und Gastro-Stände aufgebaut wurden. Später würden dort leckere Cocktails gemixt, Wein und Bier ausgeschenkt oder Würstchen & Co über die Theken gehen.