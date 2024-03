Gesundheit in Düsseldorf Wildes Gewimmel zum 175. Geburtstag

Natürlich bildet dieses Wimmelbild nicht wirklich eins zu eins die Realität ab, Stress und Schmerz, in einem Krankenhaus zwangsläufig Alltag, werden dem Anlass angemessen weitgehend vernachlässigt, stattdessen sieht man fast ausnahmslos fröhliche Mitarbeiter und Patienten, die sich mit Hula-Hoop-Reifen amüsieren, die mit Gipsbein Rad schlagen und am Rollator auf dem Dachgarten um den See pesen. Aber so ganz wird die Realität dann doch nicht ausgeblendet. Das Sterben im Hospiz wird ebenso thematisiert wie der Arzt, der auf dem OP-Tisch um das Leben seines Patienten kämpft. Um entsprechende Einblicke zu gewähren, hat Kircheis einfach mal Dach oder Fenster weggelassen – ist ja Kunst, da ist so etwas erlaubt.