Gastronomie in Düsseldorf : Sizilianische Spezialitäten an der Bilker Allee

Im Caffè Ma gibt es bei Daniele De Marco Cannoli, Arancini, belegte Ciabatta und Focaccia. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Cannoli und Arancini sind die Streetfood-Klassiker aus dem Süden Italiens, die Daniele De Marco im Caffè Ma jetzt in Unterbilk verkauft. Vor einem Jahr hat der Italiener in Eller einen winzig-kleinen Laden eröffnet, in Unterbilk hat er jetzt mehr Platz, um auch eine Terrasse zu bespielen.

Endlich hat Daniele De Marco genügend Platz, um sein Konzept von traditionellem sizilianischem Streetfood auszuweiten. Neben Cannoli, einer köstlichen Süßspeise, die er seit OktoberKostenpflichtiger Inhalt vergangenen Jahres bereits in seinem nur neun Quadratmeter großen Laden in Eller verkauft, hat er in seinem neu eröffneten Café in Unterbilk nun auch Arancini. Die frittierten Reisbällchen – rund oder in Kegelform – sind der sizilianische Streetfood-Klassiker. „Sie werden aus Risottoreis und Safran hergestellt und ganz unterschiedlich gefüllt, beispielsweise mit Spinat, Käse, Champignons oder auch mit Fleisch“, erzählt De Marco. Die Zubereitung hat ihm seine Mutter – Sizilianerin und ausgebildete Köchin – beigebracht. „Ich habe ihr schon als kleiner Junge sehr gern in der Küche geholfen“, erinnert sich der 32-jährige Italiener. Zudem hat er nach seinem Realschulabschluss eine Hauswirtschaftsschule besucht und dabei viel für sein heutiges Geschäft gelernt.

Nicht fehlen dürfen in einem italienischen Café Ciabatta und Focaccia, mit Tomate und Mozzarella, Schinken oder Hähnchenbrust belegt und mit Balsamico Creme verfeinert, Salate und natürlich Kaffee in den verschiedensten Varianten. Neben frisch aufgebrühtem Filterkaffee gibt es unter anderem einen besonderen Espresso aus einer Robusta-Mischung – „nach einem geheimen Familienrezept“, sagt De Marco.

Zum Konzept gehört auch, Kaffee und Speisen vorrangig zum Mitnehmen anzubieten. Alles wird in der großen offenen Küche vor den Augen der Kunden frisch zubereitet. In Italien, so der 32-Jährige, sei es üblich, auf diese Weise mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und sie kennenzulernen. Wer mag, kann aber auch drinnen an der kleinen Bar mit Blick aus dem Fenster Platz nehmen, zudem gibt es bei schönem Wetter draußen 24 Plätze. Wenn der Herbst kommt, will der engagierte Jungunternehmer entscheiden, ob er ein paar Tische und Stühle in den Innenraum stellt – ausreichend Platz dafür gäbe es in dem 110 Quadratmeter großen Café.