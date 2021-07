Testspiel am Samstag um 15.30 Uhr : Borussia peilt gegen Metz den ersten Sieg der Vorbereitung an

Alassane Plea trifft mit Borussia Mönchengladbach auf den FC Metz aus seiner Heimat Frankreich. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Liveblog Mönchengladbach Mit einem 2:2 gegen Viktoria Köln und einem 1:3 gegen den SC Paderborn ist Borussia in die Testspiel-Zeit gestartet. Am Samstag kommt der FC Metz nach Gladbach. Die Franzosen waren vergangene Saison Zehnter in der Ligue 1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken