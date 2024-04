125 Jahre Flora-Realschule Eine Institution in Düsseldorfs Schullandschaft

Auch die starke Einbeziehung der Eltern trage dazu bei. „Bei uns gibt es keinen klassischen Elternsprechtag. Wir beraten vielmehr die Schüler selbst im Beisein ihrer Eltern mittels Videokonferenzen“, so Delißen. Die Hemmschwelle, an diesen Gesprächen teilzunehmen, sei so niedriger. Dadurch würden so gut wie alle Eltern erreicht. „Wir schaffen dann klare Lernvereinbarungen mit Schülern und Eltern. Wir zeigen, dass wir die Schüler ernst nehmen und erklären, was besser werden muss“, sagt Delißen. Nülüfer Özdemir bestätigt, dass dadurch eine „signifikante Leistungssteigerung“ erreicht wurde.